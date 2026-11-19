В Україні готуються запустити єдину європейську систему платежів SEPA: коли очікувати і як праціватиме?

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Україна хоче приєднатися до єдиної європейської системи платежів у євро SEPA. Це означає, що банківські перекази між Україною та країнами Європи можуть стати швидшими, дешевшими й простішими. Але є важливий нюанс - в Україні досі діють валютні обмеження воєнного часу, і переказати гроші за кордон можна далеко не завжди. До того ж, для приєднання до SEPA Україна має ухвалити законодавчі зміни, частина яких викликає суперечки через доступ держави до інформації про банківські рахунки громадян. Що насправді зміниться для українців, чи зможемо ми вільно переказувати власні гроші до Європи, і коли це стане можливим? народна депутатка від «Слуги народу», заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк розповіла деталі в ефірі “1+1”.