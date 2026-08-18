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В Україні урочисто перепоховали засновника ОУН Євгена Коновальця
Сьогодні на Національному військовому меморіальному кладовищі поблизу Києва відбулася історична подія — урочисте перепоховання останків Євгена Коновальця, полковника Армії УНР, засновника Організації українських націоналістів та творця найбоєздатнішого підрозділу УНР, Січових Стрільців. Віддати шану видатному державотворцю та військовому діячу зібралися вищі посадовці країни, зокрема президент України, міністри, а також представники духовенства.