В Україні з'явиться нове видавництво "BOOKSETTER" за партнерської підтримки 1+1 media

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Історії, що тримають. Їх в Україні незабаром стане більше завдяки новому видавничому проєкту "BOOKSETTER". Це видавництво розпочинає роботу в партнерстві з "1+1 media". Інтерес до читання серед української аудиторії зростає. А завдяки нашим телевізійним та цифровим платформам ми зможемо розповісти про письменників та їхні твори ще більше цікавих подробиць. Першу книгу "BOOKSETTER" вже готують до друку. До слова, в одній із друкарень, яка пережила удар російських терористів, але відновила роботу. "BOOKSETTER" випускатиме літературу різних жанрів українських та іноземних авторів. Перші книги нового видавництва можна буде придбати в книгарнях "Є". Головною редакторкою "BOOKSETTER" стала Ольга Кашпор, яка багато років була кореспонденткою Телевізійної служби новин, а нині відповідає за спеціальні проєкти ТСН.