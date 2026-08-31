ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

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Важливі зміни з вересня: нові зарплати, останній шанс для СЗЧ та гранти до 2.5 мільйонів

Важливі зміни з вересня: нові зарплати, останній шанс для СЗЧ та гранти до 2.5 мільйонів

Важливі зміни з вересня: нові зарплати, останній шанс для СЗЧ та гранти до 2.5 мільйонів

З першого вересня в Україні починається новий навчальний рік, який принесе кардинальні зміни для учнів, вчителів та студентів. У цьому експрес-огляді ТСН Тижня ви дізнаєтесь про запуск безкоштовних гарячих обідів для всіх школярів України, обов’язкове вивчення англійської в дитсадках (4.5 години на тиждень) та подовжений навчальний рік до 30 червня 2027 року. Окрім того, ми розповімо про другий етап підвищення зарплат учителям на 20% (молоді педагоги отримуватимуть від 17 700 грн, висококваліфіковані — до 30 000 грн) та подвоєння студентських стипендій — мінімальні стартують від 4000 грн, а президентські досягають 10 000 грн!

Дата публікації
Кількість переглядів
8

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