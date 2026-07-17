Вчорашній водій збив перший Шахед! Ексклюзивні кадри полювання «Посіпак» на ворожі БпЛА

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На Запоріжжі вперше знищили новітній російський дрон «Черніка». Це ударна авіаційна платформа, яку окупанти почали застосовувати у прифронтових регіонах. Збили ворожий безпілотник бійці 39-го зенітно-ракетного комплексу «Посіпаки». Підрозділ із кумедною назвою насправді серйозно надокучає ворогам. Вони трощать десятки безпілотників, які росіяни запускають на Запоріжжя. Зокрема, захисники приземляють так звані «Молнії-таксі» — апарати-носії, які доставляють дрони-камікадзе просто до обласного центру. Їхню бойову роботу бачила кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.