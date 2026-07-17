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ТСН у соціальних мережах

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20

Вчорашній водій збив перший Шахед! Ексклюзивні кадри полювання «Посіпак» на ворожі БпЛА

Вчорашній водій збив перший Шахед! Ексклюзивні кадри полювання «Посіпак» на ворожі БпЛА

Вчорашній водій збив перший Шахед! Ексклюзивні кадри полювання «Посіпак» на ворожі БпЛА

На Запоріжжі вперше знищили новітній російський дрон «Черніка». Це ударна авіаційна платформа, яку окупанти почали застосовувати у прифронтових регіонах. Збили ворожий безпілотник бійці 39-го зенітно-ракетного комплексу «Посіпаки». Підрозділ із кумедною назвою насправді серйозно надокучає ворогам. Вони трощать десятки безпілотників, які росіяни запускають на Запоріжжя. Зокрема, захисники приземляють так звані «Молнії-таксі» — апарати-носії, які доставляють дрони-камікадзе просто до обласного центру. Їхню бойову роботу бачила кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.

Дата публікації
Кількість переглядів
20

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