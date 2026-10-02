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ТСН у соціальних мережах

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Вчителі масово йдуть зі шкіл через мізерні зарплати: шокуюча статистика та що чекає на освіту

Вчителі масово йдуть зі шкіл через мізерні зарплати: шокуюча статистика та що чекає на освіту

Вчителі масово йдуть зі шкіл через мізерні зарплати: шокуюча статистика та що чекає на освіту

Понад 70% українських вчителів розчаровані своєю професією через мізерні заробітні плати, а кожен четвертий педагог змушений підробляти репетиторством, аби вижити. Такі тривожні дані масштабного дослідження ЮНЕСКО, у якому взяли участь майже 7 тисяч українських освітян. Дедалі більше вчителів залишають школи в пошуках кращих заробітків, а замінити їх просто ніким: молодь масово відмовляється вступати до педагогічних університетів. Особливо катастрофічна ситуація з викладачами точних і природничих наук – фізики, хімії та математики. У деяких провідних університетах країни на ці спеціальності цьогоріч зарахували лише по 2-3 студенти, а в окремих регіональних вишах набір взагалі провалився з нульовим показником. Чому виникла така кадрова прірва, як викручуються адміністрації шкіл і на скільки уряд планує підвищити виплати педагогам – дивіться у репортажі журналістки ТСН Олени Лоскун.

Дата публікації
Кількість переглядів
2

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