Велике загострення в Польщі: країна готується вийти з ЄС?!

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У Польщі триває гостре політичне протистояння між президентом Каролем Навроцьким та урядом прем'єр-міністра Дональда Туска: кульмінацією конфлікту стала масштабна криза навколо контролю над Конституційним трибуналом, який здатен блокувати рішення Кабінету Міністрів. Через позицію польського лідера з Навроцьким перестали вітатися та розмовляти єврокомісари, а в суспільний простір дедалі активніше закидають думки про можливий вихід Польщі з Євросоюзу. Водночас Варшава залишається нашим найближчим сусідом і стратегічним партнером, від влади якого залежить подальша підтримка України. Чи вщухла політична буря та як вона вплинула на українсько-польські відносини — в ефірі ТСН розповів Валентин Балюк, доктор політичних наук, очільник Центру Східної Європи в Університеті Марії Кюрі-Склодовської в Любліні.