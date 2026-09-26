ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
1

Великі собачі перегони в Мукачеві: планують встановити неабиякий рекорд!

Великі собачі перегони в Мукачеві: планують встановити неабиякий рекорд!

Великі собачі перегони в Мукачеві: планують встановити неабиякий рекорд!

Сьогодні в Мукачеві — великі собачі перегони. Там триває чемпіонат «Драйленд Канікрос», присвячений захисникам і захисницям України. Разом зі службовими, дуже розумними та симпатичними песиками біжать і люди. Це представники Сил безпеки та оборони, ліцеїсти, курсанти, кінологи та найталановитіші чотирилапі. Сьогодні планують установити рекорд! З нами на зв'язку — Ірина, вона вже готова розказати, як співпрацюють люди та собаки.

Дата публікації
Кількість переглядів
1

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie