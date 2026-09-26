Великі собачі перегони в Мукачеві: планують встановити неабиякий рекорд!

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Сьогодні в Мукачеві — великі собачі перегони. Там триває чемпіонат «Драйленд Канікрос», присвячений захисникам і захисницям України. Разом зі службовими, дуже розумними та симпатичними песиками біжать і люди. Це представники Сил безпеки та оборони, ліцеїсти, курсанти, кінологи та найталановитіші чотирилапі. Сьогодні планують установити рекорд! З нами на зв'язку — Ірина, вона вже готова розказати, як співпрацюють люди та собаки.