Великі зміни в ЗСУ! Нове командування отримало безкомпромісні вимоги!

Реклама

Змінити підходи до мобілізації, продовжити далекобійні удари по Росії та посилити наші позиції на фронті. Такі завдання поставив президент перед новим керівництвом армії — головкомом Михайлом Драпатим та начальником Генштабу Ігорем Скибюком. Вже кілька днів, як Збройні Сили мають нових командувачів. Передували цьому акції протесту, на яких спершу вимагали повернути звільненого міністра оборони Михайла Федорова на посаду, а вже потім активісти додалИ ще й вимогу звільнити головкома Олександра Сирського. І ось армія вітає нового начальника Генштабу. Він добре відомий у війську і його називають одним з представників нової генерації військових. Та як відбувалась заміна командування. Що передувало протестам і як вибирали нового головкома — розкаже спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.