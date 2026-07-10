Весь Київ став на коліна! Прощання з Іваном Трембовецьким, який покинув телебачення й пішов воювати

Реклама

У Києві попрощалися з нашим колегою, медійником і воїном Іваном Трембовецьким. Він працював випусковим редактором телеканалу ТЕТ, а раніше — телеканалу «2+2». Іван був кіборгом, який став на захист України ще у 2014-му — одним із перших. А з початком повномасштабної війни знову повернувся у військо. Загинув десантником. Його життя обірвалося на Сумщині. Деталі — в сюжеті ТСН.