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ТСН у соціальних мережах

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Кількість переглядів
68

Весь Київ став на коліна! Прощання з Іваном Трембовецьким, який покинув телебачення й пішов воювати

Весь Київ став на коліна! Прощання з Іваном Трембовецьким, який покинув телебачення й пішов воювати

Весь Київ став на коліна! Прощання з Іваном Трембовецьким, який покинув телебачення й пішов воювати

У Києві попрощалися з нашим колегою, медійником і воїном Іваном Трембовецьким. Він працював випусковим редактором телеканалу ТЕТ, а раніше — телеканалу «2+2». Іван був кіборгом, який став на захист України ще у 2014-му — одним із перших. А з початком повномасштабної війни знову повернувся у військо. Загинув десантником. Його життя обірвалося на Сумщині. Деталі — в сюжеті ТСН.

Дата публікації
Кількість переглядів
68

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