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ТСН у соціальних мережах

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Кількість переглядів
65

Весь наклад книжок для школярів знищено під час масованої атаки на друкарню в Києві

Весь наклад книжок для школярів знищено під час масованої атаки на друкарню в Києві

Весь наклад книжок для школярів знищено під час масованої атаки на друкарню в Києві

Пів мільйона книжок знищено одночасно! Під час масштабного удару балістикою по столиці в ніч проти неділі 19 липня російська ракета влучила в друкарню, де виготовляли шкільні підручники. Вони були вже підготовлені для відправлення. Однак, тепер наклад доведеться друкувати заново. А доставлення до освітніх закладів - відкласти щонайменше на кілька місяців. Отже, який вигляд має зруйнована друкарня? І чому росіяни цілеспрямовано намагаються зірвати навчальний процес в Україні? Про все це - кореспондентка ТСН Аліна Лісова - далі.

Дата публікації
Кількість переглядів
65

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