Вежі-близнюки знову в небі Нью-Йорка: 25 років після теракту, що змінив світ

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Рівно 25 років тому стався наймасштабніший теракт в історії США, який назавжди перевернув життя людства. 11 вересня 2001 року літаки, захоплені терористами "Аль-Каїди", атакували вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку та Пентагон. У річницю трагедії легендарні хмарочоси знову постали в нічному небі – рівно 2977 безпілотників утворили силуети веж у пам’ять про кожне втрачене життя. Як розгорталася хроніка того фатального ранку, що пережили очевидці та як наслідки трагедії ми відчуваємо досі – дивіться у сюжеті ТСН.