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ТСН у соціальних мережах

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Від хейту до захвату! Як Даша Астаф’єва читала диктант і чим відповіли бійці з фронту

Від хейту до захвату! Як Даша Астаф’єва читала диктант і чим відповіли бійці з фронту

Від хейту до захвату! Як Даша Астаф’єва читала диктант і чим відповіли бійці з фронту

"Лист, який не закінчується", – саме під такою назвою відбувся 27-й Всеукраїнський радіодиктант національної єдності, який об'єднав мільйони українців по всьому світу. Його писали курсанти й ветерани в підземних сховищах, полярники на станції "Академік Вернадський", енергетики на зруйнованій обстрілами Трипільській ТЕС, школярі у харківському метро та захисники у бліндажах просто на лінії фронту.

Автором тексту став військовий і письменник Артур Дронь, а дикторкою – Даша Астаф'єва, яка після хвилі хейту в соцмережах здобула беззаперечне захоплення слухачів. Чому цей текст змусив плакати загартованих війною бійців і коли оприлюднять правильні відповіді для перевірки помилок – дивіться у репортажі кореспондентів ТСН.

Дата публікації
Кількість переглядів
8

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