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ТСН у соціальних мережах

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Від манікюру до нищення окупантів: як воюють бойові пілотеси та їхній бункер із "зоопарком"

Від манікюру до нищення окупантів: як воюють бойові пілотеси та їхній бункер із "зоопарком"

Від манікюру до нищення окупантів: як воюють бойові пілотеси та їхній бункер із "зоопарком"

Вони віртуозно керують безпілотниками, навчають досвідчених чоловіків-штурмовиків і щодня доводять: на війні вирішує не стать, а точність, витримка та професіоналізм. Бійчині 1-го батальйону 425-го окремого штурмового полку «Скеля» ламають усі стереотипи про фронтову службу. Пілотеса на псевдо «Левиця» нищила окупантів влучними скидами з дронів, перенесла важке поранення після удару ворожого дрона й тепер передає свій безцінний бойовий досвід побратимам. А її посестра «Цунамі», яка в цивільному житті була кухарем та майстринею манікюру, нині фахово навчає бійців копати бліндажі, розвідувати ворожі позиції та виявляти ворожі РЕБ і техніку. Та вражає не лише їхня бойова майстерність. Кореспондентка ТСН Дар’я Назарова спустилася під землю, де воїни облаштували справжнє автономне підземне містечко: із вентиляцією, кондиціонерами, проєктором і PlayStation. Тут поруч із захисниками живуть папуги, рибки та врятована з-під завалів у Бахмуті собака Айма, а в куточку пілотес – затишок, рожевий килимок і квіти посеред суворих фронтових буднів.  

Дата публікації
Кількість переглядів
3

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