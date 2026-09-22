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ТСН у соціальних мережах

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Відео
Кількість переглядів
7

Від «Паладінів» до FPV! Як колишні артилеристи стають пілотами-віртуозами

Від «Паладінів» до FPV! Як колишні артилеристи стають пілотами-віртуозами

Від «Паладінів» до FPV! Як колишні артилеристи стають пілотами-віртуозами

Залетіти у гущавину лісу, пройти природні лабіринти або коридори зруйнованого будинку та дістати окупантів там, де вони гадають, що у безпеці. Залітати FPV дронами у такі закутки — окреме випробування, яке потребує неабиякої майстерності. Тож артилеристи, а нині дронарі 118-ої бригади, напередодні виїздів на бойові позиції знову і знову вчаться проходити складну трасу. Кореспондентка ТСН Дар’я Назарова побувала на тренувальних польотах і розкаже більше.

Дата публікації
Кількість переглядів
7

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