Від «Паладінів» до FPV! Як колишні артилеристи стають пілотами-віртуозами

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Залетіти у гущавину лісу, пройти природні лабіринти або коридори зруйнованого будинку та дістати окупантів там, де вони гадають, що у безпеці. Залітати FPV дронами у такі закутки — окреме випробування, яке потребує неабиякої майстерності. Тож артилеристи, а нині дронарі 118-ої бригади, напередодні виїздів на бойові позиції знову і знову вчаться проходити складну трасу. Кореспондентка ТСН Дар’я Назарова побувала на тренувальних польотах і розкаже більше.