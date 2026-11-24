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Від секретних тунелів Сталіна до “віртуальних” переправ! Як Київ рятуватимуть від заторів?
Як зʼєднати правий та лівий береги столиці, якщо капітальні переправи зазнають ушкоджень? У цьому випуску детально розбираємо всі реалістичні та фантастичні сценарії порятунку київського трафіку: від військових понтонних переправ і сталінських тунелів під Дніпром до реорганізації руху, автобусів-шатлів та платних мостів. Разом з експертом із транспортного планування Дмитром Безпаловим та краєзнавцем Кирилом Степанцем проаналізували:
чому понтонні переправи не стануть масовим порятунком для приватних авто під час тривог;
що насправді сталося з радянським секретним проєктом «Будівництво № 1» (тунелі під Дніпром) та скільки коштуватиме підводний тунель сьогодні;
чому тунель не розв'яже транспортну кризу швидше ніж за 10 років;
які організаційні кроки можуть «створити» віртуальні мости вже зараз: пріоритет громадського транспорту, реверсний рух, карпулінг і гнучкий графік роботи;
чи здатен річковий транспорт (водні таксі, катери) розвантажити столичні мости;
чому капітальні мости Києва напрочуд важко зруйнувати остаточно та як їх ремонтувати під обстрілами.