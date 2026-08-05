Від штанги в окопах до міжнародних перемог: неймовірна історія ветерана

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З імпровізованою штангою та гантелями він не розлучався навіть в окопі, під час боїв за звільнення Херсонщини. Кожну вільну хвилину займався спортом, залучав і побратимів зі 783-ї бригади "Новий кодак", куди пішов добровольцем. Ракета, що розірвалась зовсім поруч, спричинила травму хребта. Службу довелось покинути, про спорт казали забути назавжди. Однак здаватись це не про нього. Олексій потроху відновлював форму, за рік уже брав участь у змаганнях ветеранів, за два – перемагав на міжнародних конкурсах. А тепер ще й взявся тренувати таких як сам поранених бійців. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна продовжить.