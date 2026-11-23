Віддав мільйони та пішов у ЗСУ! Неймовірна історія добровольця з Японії, який мститься за друга

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48-річний Сей подолав тисячі кілометрів, щоб підтримати Україну, а тепер тримає пульт від ударного дрона в лавах 7-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ. Він приїхав з-під Хірошіми ще 2023 року: працював будівельником у Харкові, зводив притулок для тварин в Ірпені та віддав на підтримку українців майже два мільйони гривень власних заощаджень. Проте коли на фронті загинув його близький друг Павло, Сей зрозумів, що одного волонтерства замало. Попри суворі закони рідної країни, які забороняють службу в іноземних арміях, та благословення батька боротися до кінця, він опанував FPV-дрони і став пліч-о-пліч з українськими воїнами. Чому японець бачить своє майбутнє лише в Україні, як побратими називають його "справжнім камікадзе" та яке емоційне звернення він передав співвітчизникам – дивіться в сюжеті ТСН.