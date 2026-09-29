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ТСН у соціальних мережах

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15

Віденська схованка ексгенпрокурора: ТСН знайшла таємну адресу Кравченка в Австрі

Віденська схованка ексгенпрокурора: ТСН знайшла таємну адресу Кравченка в Австрі

Віденська схованка ексгенпрокурора: ТСН знайшла таємну адресу Кравченка в Австрі

Звільнення, виключення з РНБО та раптовий від’їзд за кордон: де насправді перебуває колишній генпрокурор України Руслан Кравченко? Після гучних заяв про підозри керівництву НАБУ і САП він опинився у Відні. Журналісти ТСН разом із місцевими активістами вирушили за офіційною адресою його реєстрації у самісінькому центрі австрійської столиці. Що виявилося за дверима – реальне житло чи фіктивний офіс фірми? Чому саме Австрія стала головним прихистком для українських віп-втікачів, яка статистика відмов в екстрадиції та чи загрожує Кравченку відповідальність? Дивіться в ексклюзивному сюжеті журналіста ТСН Олександра Романюка.

Дата публікації
Кількість переглядів
15

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