Відео сутички ТЦК з жінкою у Львові, яка застосувала сльозогінний газ

Реклама

У Львові сталася сутичка між працівниками ТЦК та СП і місцевою мешканкою: військовий шарпав жінку і повалив її на землю. За версією ТЦК, інцидент розгортався так: чоловік намагався втекти від перевірки документів і забіг до під'їзду, а жінка блокувала вхід та застосувала проти групи оповіщення сльозогінний газ. Водночас свідки на відеоролику стверджують, що військовий застосував силу першим, а газ жінка використала вже згодом, коли чоловіка затримали і посадили до буса. Під час конфлікту один із працівників ТЦК також вигукнув до іншої жінки лайку з погрозою.