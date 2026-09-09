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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
14

Відео сутички ТЦК з жінкою у Львові, яка застосувала сльозогінний газ

Відео сутички ТЦК з жінкою у Львові, яка застосувала сльозогінний газ

Відео сутички ТЦК з жінкою у Львові, яка застосувала сльозогінний газ

У Львові сталася сутичка між працівниками ТЦК та СП і місцевою мешканкою: військовий шарпав жінку і повалив її на землю. За версією ТЦК, інцидент розгортався так: чоловік намагався втекти від перевірки документів і забіг до під'їзду, а жінка блокувала вхід та застосувала проти групи оповіщення сльозогінний газ. Водночас свідки на відеоролику стверджують, що військовий застосував силу першим, а газ жінка використала вже згодом, коли чоловіка затримали і посадили до буса. Під час конфлікту один із працівників ТЦК також вигукнув до іншої жінки лайку з погрозою.

Дата публікації
Кількість переглядів
14

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