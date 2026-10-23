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ТСН у соціальних мережах

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Віконний дефіцит перед зимою! Чому люди місяцями чекають на шибки після прильотів

Віконний дефіцит перед зимою! Чому люди місяцями чекають на шибки після прильотів

Віконний дефіцит перед зимою! Чому люди місяцями чекають на шибки після прильотів

Після щоденних російських ударів тисячі українських родин залишаються з розтрощеними оселями та вибитими вікнами. І якщо тимчасово закрити дірки фанерою чи OSB-плитами комунальники допомагають за лічені дні, то повноцінне відновлення перетворюється на випробування довжиною в місяці – і все це на порозі морозів. Щороку ворог знищує близько 5 мільйонів квадратних метрів скла. Єдиний вітчизняний склозавод у Лисичанську опинився в окупації, тож сировину доводиться повністю імпортувати за найвищими в Європі цінами. Проте справжня причина затримок – зовсім не у швидкості заводів: виробники виготовляють склопакети за лічені дні. Чому ж тоді виготовлені вікна тижнями припадають пилом на складах, а родини змушені зустрічати холоди із забитими дошками фасадами? Яка катастрофічна нестача паралізувала будівельну сферу, чи рятує програма "єВідновлення" та чи є вихід до настання сильних морозів? Дивіться у сюжеті ТСН.

Дата публікації
Кількість переглядів
3

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