Віконний дефіцит перед зимою! Чому люди місяцями чекають на шибки після прильотів

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Після щоденних російських ударів тисячі українських родин залишаються з розтрощеними оселями та вибитими вікнами. І якщо тимчасово закрити дірки фанерою чи OSB-плитами комунальники допомагають за лічені дні, то повноцінне відновлення перетворюється на випробування довжиною в місяці – і все це на порозі морозів. Щороку ворог знищує близько 5 мільйонів квадратних метрів скла. Єдиний вітчизняний склозавод у Лисичанську опинився в окупації, тож сировину доводиться повністю імпортувати за найвищими в Європі цінами. Проте справжня причина затримок – зовсім не у швидкості заводів: виробники виготовляють склопакети за лічені дні. Чому ж тоді виготовлені вікна тижнями припадають пилом на складах, а родини змушені зустрічати холоди із забитими дошками фасадами? Яка катастрофічна нестача паралізувала будівельну сферу, чи рятує програма "єВідновлення" та чи є вихід до настання сильних морозів? Дивіться у сюжеті ТСН.