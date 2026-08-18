Віщий знак на прощанні з Коновальцем?! Що сталося на церемонії поховання?!

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Прощання з Провідником: у Києві перепоховали Євгена Коновальця — легендарного полковника Армії УНР, командира Січових стрільців і першого голову ОУН. Віддати йому шану й провести в останню путь на Національне військове меморіальне кладовище прийшли перші особи держави — Президент, Прем'єр, представники уряду, а також військові. Могила діяча в Роттердамі мала статус тимчасової, оскільки вважалося, що в майбутньому він має бути похований в Україні. 13 серпня останки повернули на батьківщину, а сьогодні відбулося перепоховання. Після 88 років за кордоном прах полковника повернувся додому. За церемонією спостерігала кореспондентка ТСН Неллі Ковальська.