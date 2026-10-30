ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
5

Війна під землею! ЗСУ будують приховані підземні міста та тунелі для техніки

Війна під землею! ЗСУ будують приховані підземні міста та тунелі для техніки

Війна під землею! ЗСУ будують приховані підземні міста та тунелі для техніки

Війна нового покоління змусила переписати військову інженерію. Коли ворожі дрони-розвідники та камікадзе роблять поверхню землі смертельною зоною, Сили оборони знайшли кардинальне рішення — повне занурення під землю.

Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко ексклюзивно показує підземні міста українських військових на лінії фронту: повноцінні шпиталі в морських контейнерах, де лікарі оперують просто під обстрілами, розгалужену систему тунелів для піхоти, яка працює наче справжнє метро, та вперше — підземні маршрути, якими пересуваються квадроцикли й роботизовані платформи. Що означає «в’єтнамізація фронту», чому окопи часів АТО більше не рятують життя і як Україна переводить оборону на глибину — дивіться у спецрепортажі.

Дата публікації
Кількість переглядів
5

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie