Війна під землею! ЗСУ будують приховані підземні міста та тунелі для техніки

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Війна нового покоління змусила переписати військову інженерію. Коли ворожі дрони-розвідники та камікадзе роблять поверхню землі смертельною зоною, Сили оборони знайшли кардинальне рішення — повне занурення під землю.

Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко ексклюзивно показує підземні міста українських військових на лінії фронту: повноцінні шпиталі в морських контейнерах, де лікарі оперують просто під обстрілами, розгалужену систему тунелів для піхоти, яка працює наче справжнє метро, та вперше — підземні маршрути, якими пересуваються квадроцикли й роботизовані платформи. Що означає «в’єтнамізація фронту», чому окопи часів АТО більше не рятують життя і як Україна переводить оборону на глибину — дивіться у спецрепортажі.