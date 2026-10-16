Війна пішла під землю! Ексклюзив ТСН: як влаштоване секретне "метро" піхоти під Краматорськом

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Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко ексклюзивно показує те, що досі залишалося за кадром: справжню розгалужену систему підземних тунелів на Краматорському напрямку. Чому сітки над дорогами більше не рятують від нових ворожих розробок? Як бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" побудували власне фронтове "метро" зі "станціями", переходами і навіть лавочками для перепочинку? А також – унікальний далекобійний FPV-дрон, здатний летіти на 50 кілометрів і нищити ворожу техніку. Дивіться ексклюзивний репортаж з передової!