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ТСН у соціальних мережах

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Військова зробила сюрприз онучці: а плакали всі! | Добрі новини

Військова зробила сюрприз онучці: а плакали всі! | Добрі новини

Військова зробила сюрприз онучці: а плакали всі! | Добрі новини

Те, що надихає триматися далі та нагадує про силу людяності навіть у найтемніші часи. Військовослужбовиця 47-ї бригади подолала сотні кілометрів із фронту, перевдяглася у казкового персонажа та довела до сліз щастя 5-річну онуку. Норвезький депутат свідомо пішов на порушення закону власної країни, аби доставити життєво необхідні дрони з тепловізорами для наших захисників. А прикордонник Мирон Борсукевич після двох років неволі повернувся до свого загону, аби особисто зняти своє фото зі стенда полонених і зниклих безвісти.

Від щирих слів 6-річного хлопчика на Житомирщині про ворожі безпілотники до перемоги юного українського гросмейстера над однолітками з усього світу — дивіться найпронизливіші та найсвітліші моменти тижня в огляді ведучої ТСН Нати Островської.

Дата публікації
Кількість переглядів
5

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