Військові спланували гуманітарну місію на Кінбурнській косі: перші деталі

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Українські військові в командуванні оперативно-тактичного угруповання «Одеса» вирішили спланувати й провести спеціальну місію з надання найнеобхіднішої допомоги нашим громадянам, які опинилися без їжі, медикаментів і взагалі без засобів для виживання — заблоковані у своїх селах на Кінбурнській косі. Ця територія, із трьох боків оточена водою частина Миколаївської та Херсонської областей, наразі окупована росіянами. Жодної допомоги цивільним загарбники не надають. Ба більше: замінували узбережжя, усі стежки й дороги, ніяк не сприяють евакуації місцевих і не докладають зусиль, аби їм зарадити.