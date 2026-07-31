Візит людей Трампа до Києва та 300 ракет для ППО: головне із таємних переговорів у США

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Аналізуємо ключові результати переговорів Зеленського з Трампом в Овальному кабінеті та нові сигнали з Вашингтона. Дізнайтеся подробиці майбутнього візиту спецпредставників Трампа – Віткоффа та Кушнера – до Києва, а також деталі запиту президента Зеленського на 300 ракет PAC-3 для захисту української енергетики. Посол України в США Ольга Стефанішина розповідає про складну схему отримання дефіцитних ракет ППО, результати процедурного голосування в Сенаті за "Акт Ліндсі Грема" та роз’яснює ситуацію навколо своєї можливої відставки. Деталі – від власної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко та в розмові з ексміністром закордонних справ Дмитром Кулебою в ефірі "1+1".