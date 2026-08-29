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ТСН у соціальних мережах

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Відео
Кількість переглядів
3

Включення з найвищої точки України! Сходження родин загиблих героїв!

Включення з найвищої точки України! Сходження родин загиблих героїв!

Включення з найвищої точки України! Сходження родин загиблих героїв!

«Пам'ять мужнього серця»: у День пам’яті захисників і захисниць України родини полеглих героїв піднялися на Говерлу. До сходження долучилися понад 300 людей, які готувалися 2 місяці: тренувалися, підбирали екіпірування, шили прапори та одяг із позивними своїх полеглих рідних. Крім того, кожна сім'я створила особливий символ: власноруч розписала камінець з іменем та позивним свого героя. Їх узяли із собою на вершину і залишать там на знак того, що пам’ять про кожного захисника житиме вічно. З нами на прямому зв'язку — дружина загиблого воїна-добровольця, відомого художника-декоратора українського кіно Володимира Чорного, Олена Білецька: вона разом з іншими подолала підйом і зараз готова ділитися емоціями наживо.

Дата публікації
Кількість переглядів
3

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