Влучання в серце української науки! Росія вдарила по НАН і клініці: люди стрибали з палаючих вікон

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Росія здійснила цілеспрямований та зухвалий напад на середмістя Києва. Ворожий реактивний дрон поцілив у 150-річну історичну будівлю президії Національної академії наук України – у розпал робочого дня люди опинилися у вогняній пастці та були змушені рятуватися через вікна. Майже одразу після цього стався повторний удар по медичній клініці "Добробут" неподалік. Внаслідок ворожої атаки по столиці постраждали десятки людей, серед яких є діти, є загиблі працівники НАН. Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко працювала на місцях прильотів під загрозою повторних ударів. В ексклюзивному сюжеті – свідчення очевидців, моторошні кадри порятунку, оцінка руйнувань. Також в ефірі "1+1" – коментар президента НАН України Анатолія Загороднього.