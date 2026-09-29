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ТСН у соціальних мережах

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Влучання в серце української науки! Росія вдарила по НАН і клініці: люди стрибали з палаючих вікон

Влучання в серце української науки! Росія вдарила по НАН і клініці: люди стрибали з палаючих вікон

Влучання в серце української науки! Росія вдарила по НАН і клініці: люди стрибали з палаючих вікон

Росія здійснила цілеспрямований та зухвалий напад на середмістя Києва. Ворожий реактивний дрон поцілив у 150-річну історичну будівлю президії Національної академії наук України – у розпал робочого дня люди опинилися у вогняній пастці та були змушені рятуватися через вікна. Майже одразу після цього стався повторний удар по медичній клініці "Добробут" неподалік. Внаслідок ворожої атаки по столиці постраждали десятки людей, серед яких є діти, є загиблі працівники НАН. Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко працювала на місцях прильотів під загрозою повторних ударів. В ексклюзивному сюжеті – свідчення очевидців, моторошні кадри порятунку, оцінка руйнувань. Також в ефірі "1+1" – коментар президента НАН України Анатолія Загороднього.

Дата публікації
Кількість переглядів
7

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