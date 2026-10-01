Влучання «Шахеда» по Південному мосту в Києві зняли на відео

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У Києві 1 жовтня російський «Шахед» атакував Південний міст під час руху потяга метро. Дрон влучив в огорожу поблизу опорної частини мосту, через що у вагоні пасажири чули вибух, з'явився дим, посипався попіл із вентиляції та вибило вікна. Ніхто не постраждав. Потяг довіз пасажирів до станції «Видубичі», після чого рух транспорту мостом зупинили для обстеження споруди фахівцями.