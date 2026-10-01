Влучання Шахеда в інклюзивну школу в Києві! Учні розповіли про момент удару

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Російський ударний дрон поцілив у будівлю школи в Солом'янському районі столиці: сталося це після дев'ятої ранку. Момент прицільного удару по закладу освіти зафіксували камери спостереження. Мер Києва Віталій Кличко повідомив: унаслідок атаки спалахнула пожежа. На оприлюднених кадрах видно, що в будівлі потрощений фасад і вибиті шибки, а з вікон валить густий дим. У момент вибуху учні та вчителі перебували в укритті, тож, на щастя, минулося без постраждалих. Рятувальники вже приборкали вогонь, на місці події працює і знімальна група ТСН. Юлія Кирієнко розповість подробиці.