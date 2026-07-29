Влучання в будинок у Харкові: люди під завалами!

Реклама

Російські окупанти продовжують тероризувати Харків дронами: черговий удар прийшовся по житловому масиву в Новобаварському районі. Ворожий "Шахед" поцілив просто в дах п’ятиповерхівки, спричинивши масштабну пожежу та значні руйнування осель. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко побувала на місці події, поспілкувалася з мешканцями, які дивом вціліли, та дізналася про стан дев'яти постраждалих унаслідок жорстокої атаки.