Влучання в центрі Києва! Дрон ударив у парковку: є загиблі та поранені | Екстрене включення ТСН

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Росія завдала чергового цинічного удару по Києву просто посеред білого дня. У Солом'янському районі ворожий дрон поцілив у парковку біля бізнес-центру: спалахнули автомобілі, четверо людей загинули, ще семеро дістали поранення, серед потерпілих – дитина. Це вже друга атака на столицю за день: вранці безпілотник протаранив житловий будинок на Печерську, де загинув 14-річний підліток, а також пошкодив висотку в Солом'янському районі та будівлю Вищої ради правосуддя. Загальна кількість постраждалих у столиці зросла до майже трьох десятків. Що зараз відбувається на місці прильоту біля столичного бізнес-центру та яка оперативна обстановка – наживо повідомляє кореспондент ТСН Ігор Бондаренко.