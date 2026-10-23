Влучили два «Шахеди»: що зараз відбувається всередині головного біохімічного центру країни

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Пряме влучання двох дронів, знищені унікальні лабораторії та дах, крізь який ллється дощова вода. Легендарний столичний Інститут біохімії імені Палладіна — єдиний заклад такого профілю в Україні та ключовий біомедичний центр усієї Східної Європи — бореться за виживання напередодні холодів.

Після літньої масованої атаки «Шахедів» вигоріло майже 1000 кв. метрів покрівлі, а науковці залишилися без опалення та покрівлі. Аби врятувати будівлю та зібрати щонайменше 8 мільйонів гривень на термінове відновлення даху, вцілілі стіни інституту перетворили на мистецький простір. На благодійному літературному вечорі «Поезія живих» науковці разом із відомими гостями, зокрема поетом та видавцем Іваном Малковичем, читали вірші під симфонічну музику.

У якому стані зараз перебувають понівечені лабораторії, чи вистачить виділених урядом коштів і як кожен може підтримати порятунок української науки — дивіться у репортажі кореспондента ТСН Івана Воробйова.