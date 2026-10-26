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ТСН у соціальних мережах

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Вночі – КАБи, зранку – реактивні дрони! Комбінований удар по Запоріжжю: люди втратили все

Вночі – КАБи, зранку – реактивні дрони! Комбінований удар по Запоріжжю: люди втратили все

Вночі – КАБи, зранку – реактивні дрони! Комбінований удар по Запоріжжю: люди втратили все

Росіяни влаштували комбінований терор Запоріжжю: спершу вночі місто накрили керованими авіабомбами (КАБ), а вже на світанку ворог атакував реактивними "Шахедами". Внаслідок ворожих ударів четверо людей дістали поранення, розтрощено щонайменше 23 обійстя в приватному секторі, понівечено будівлю біля готелю та спалахнула пожежа в торговельному центрі, куди поцілили вже вдруге за місяць. Люди дивом вціліли під завалами власних осель. Дивіться репортаж кореспондентки ТСН Дарʼї Назарової з місця подій: перші години після ударів, моторошні розповіді очевидців та масштаби руйнувань.

Дата публікації
Кількість переглядів
2

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