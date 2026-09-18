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ТСН у соціальних мережах

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Вода в кранах без світла! Сонячні станції для водоканалів: як на Одещині готуються до блекаутів

Вода в кранах без світла! Сонячні станції для водоканалів: як на Одещині готуються до блекаутів

Вода в кранах без світла! Сонячні станції для водоканалів: як на Одещині готуються до блекаутів

Вода у кранах — навіть під час блекауту! Білгород-Дністровський активно готує критичну інфраструктуру до можливих перебоїв із електрикою. Для цього місто все більше покладається на сонячну енергію. Як це допомагає суттєво економити електрику та разом з акумуляторами підтримувати роботу насосів у разі знеструмлення мережі? А також про те, як ветерани та жінки опановують професії інженерів і монтажників сонячних станцій «з нуля». Інспекція на енергоефективність побувала на Одещині. Докладніше дивіться в сюжеті Сергія Осадчука та Наталі Островської.

Дата публікації
Кількість переглядів
1

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