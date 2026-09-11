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ТСН у соціальних мережах

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"Вони як олігархи 90-х": Тімоті Снайдер видав шокуючу правду про переговори та тиск на Україну

"Вони як олігархи 90-х": Тімоті Снайдер видав шокуючу правду про переговори та тиск на Україну

"Вони як олігархи 90-х": Тімоті Снайдер видав шокуючу правду про переговори та тиск на Україну

Всесвітньо відомий американський історик, професор Єльського університету та амбасадор United24 Тімоті Снайдер в ексклюзивному інтерв'ю "1+1" відверто пояснив, чому Сполучені Штати досі не поклали край російській агресії, попри наявність усіх необхідних ресурсів. Чому політика Дональда Трампа демонструє слабкість перед Кремлем, хто насправді стоїть за спробами примусити Україну до невигідних поступок і чому тиск на жертву, а не на агресора, є катастрофічною помилкою для всього цивілізованого світу – дивіться у цьому інтерв’ю.

Дата публікації
Кількість переглядів
8

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