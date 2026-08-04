Вони хотіли зупинити війну: історії загиблих за Україну чеських добровольців

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Чеські волонтери доправили на фронт чергову партію допомоги – чотири автівки, медичне обладнання та ліки для бійців ЗСУ. Разом із гуманітарною місією до Києва вперше приїхали матері загиблих чеських добровольців, аби вшанувати пам'ять своїх синів на народному меморіалі на Майдані Незалежності. Попри те, що тіла деяких героїв досі не вдалося повернути з поля бою, їхні рідні та фонд "Людяність" продовжують підтримувати Україну у боротьбі за свободу. Деталі – від журналістки ТСН Аліни Лісової.