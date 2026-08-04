ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
97

Вони хотіли зупинити війну: історії загиблих за Україну чеських добровольців

Вони хотіли зупинити війну: історії загиблих за Україну чеських добровольців

Вони хотіли зупинити війну: історії загиблих за Україну чеських добровольців

Чеські волонтери доправили на фронт чергову партію допомоги – чотири автівки, медичне обладнання та ліки для бійців ЗСУ. Разом із гуманітарною місією до Києва вперше приїхали матері загиблих чеських добровольців, аби вшанувати пам'ять своїх синів на народному меморіалі на Майдані Незалежності. Попри те, що тіла деяких героїв досі не вдалося повернути з поля бою, їхні рідні та фонд "Людяність" продовжують підтримувати Україну у боротьбі за свободу. Деталі – від журналістки ТСН Аліни Лісової.    

Дата публікації
Кількість переглядів
97

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie