Вони приїхали з Франції, щоб воювати за Україну

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Вони приїхали з Франції, щоб воювати за Україну. Сьогодні французькі добровольці у складі тактичної групи "Реванш" ГУР МО України виконують найскладніші операції на Запорізькому напрямку – працюють на лінії зіткнення та в тилу ворога. Разом із побратимами легіонери брали участь у зачистці Степногірська, а нині щодня знищують окупантів та їхню техніку. Кореспондентці ТСН Дар'ї Назаровій вдалось побувати на тренуваннях та більше дізнатись про роботу легіонерів.