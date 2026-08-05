ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
5

Вони приїхали з Франції, щоб воювати за Україну

Вони приїхали з Франції, щоб воювати за Україну

Вони приїхали з Франції, щоб воювати за Україну

Вони приїхали з Франції, щоб воювати за Україну. Сьогодні французькі добровольці у складі тактичної групи "Реванш" ГУР МО України виконують найскладніші операції на Запорізькому напрямку – працюють на лінії зіткнення та в тилу ворога. Разом із побратимами легіонери брали участь у зачистці Степногірська, а нині щодня знищують окупантів та їхню техніку. Кореспондентці ТСН Дар'ї Назаровій вдалось побувати на тренуваннях та більше дізнатись про роботу легіонерів.

Дата публікації
Кількість переглядів
5

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie