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ТСН у соціальних мережах

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24

Ворог не очікував такого: танки прорвали кілзону під прикриттям дронів | Репортаж із передової

Ворог не очікував такого: танки прорвали кілзону під прикриттям дронів | Репортаж із передової

Ворог не очікував такого: танки прорвали кілзону під прикриттям дронів | Репортаж із передової

Знищений російський командир полку, тріумфальне повернення танків на передній край та зірваний наступ окупантів на північному сході Харківщини. 475-й окремий штурмовий полк "Code 9.2" продемонстрував, як перемагати кількісно більшого ворога завдяки інтелекту й нестандартній тактиці. Бійці не дозволили противнику створити буферну зону поблизу Великого Бурлука, пішовши на ризикований і несподіваний прорив. Як модифіковані американські Abrams і Bradley у взаємодії з важкими безпілотниками пробивають російську "кілзону", чому окупанти залишають позиції та як працюють таємні далекобійні дрони FP-1 "Fire Point", що б’ють углиб території ворога, – дивіться в ексклюзивному репортажі журналіста ТСН.Тижня Андрія Цаплієнка.    

Дата публікації
Кількість переглядів
24

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