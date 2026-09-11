Ворог обрав нові мішені в Києві! Чому АЗС під прицілом та чи буде дефіцит палива?

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Світовий паливний ринок штормить: ціна на нафту вперше з травня перетнула позначку в 108 доларів за барель через загострення на Близькому Сході та захоплення повстанцями-хуситами стратегічного порту Мока у Ємені. Попри прохання Саудівської Аравії про удари у відповідь, Дональд Трамп відмовив у прямій атаці, обмежившись розвідданими. Водночас у Києві окупанти влаштували цілеспрямовані удари реактивними дронами по столичних автозаправках. Є загиблі та поранені. Військові експерти попереджають про список із 20 АЗС, які ворог визначив як першочергові цілі для створення паніки. Чи загрожує столиці та Україні дефіцит бензину, як працюють підземні резервуари та які нові правила безпеки запроваджують на заправках – дивіться у сюжеті журналіста ТСН Ігоря Бондаренка.