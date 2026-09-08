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ТСН у соціальних мережах

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Ворог вишукує цілі для ударів по Києву! Місяцям вигадують правила виживання!

Ворог вишукує цілі для ударів по Києву! Місяцям вигадують правила виживання!

Ворог вишукує цілі для ударів по Києву! Місяцям вигадують правила виживання!

Шестеро поранених і лише дивом минулося без загиблих. Телеканал "Ми-Україна" саме був у прямому ефірі марафону "Єдині новини", коли в будівлю влучив дрон. Це вже друга атака по будівлі компанії. Яких руйнувань зазнали сьогодні і як почуваються колеги - розкаже кореспондентка ТСН Олена Лоскун. До того ж, тривоги у Києві стають все тривалішими. Тож нещодавно введена градація. А з 10 вересня у столиці вводять нові правила нові правила в умовах погіршення безпекової ситуації. Докладніше про це розпитали в заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Пантелєєва.

Дата публікації
Кількість переглядів
8

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