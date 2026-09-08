Ворог вишукує цілі для ударів по Києву! Місяцям вигадують правила виживання!

Реклама

Шестеро поранених і лише дивом минулося без загиблих. Телеканал "Ми-Україна" саме був у прямому ефірі марафону "Єдині новини", коли в будівлю влучив дрон. Це вже друга атака по будівлі компанії. Яких руйнувань зазнали сьогодні і як почуваються колеги - розкаже кореспондентка ТСН Олена Лоскун. До того ж, тривоги у Києві стають все тривалішими. Тож нещодавно введена градація. А з 10 вересня у столиці вводять нові правила нові правила в умовах погіршення безпекової ситуації. Докладніше про це розпитали в заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Пантелєєва.