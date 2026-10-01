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ТСН у соціальних мережах

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Ворог змінив тактику! Нова загроза для енергосистеми! Чи витримає Україна

Ворог змінив тактику! Нова загроза для енергосистеми! Чи витримає Україна

Ворог змінив тактику! Нова загроза для енергосистеми! Чи витримає Україна

Почалися масовані удари РФ по українській енергетиці. Ворог застосовує новий тип реактивних дронів із кумулятивно-ріжучою бойовою частиною для перерізання ліній електропередач (ЛЕП). Чому звичайні безпілотники не справлялися з цим завданням і чим відповість Україна? В ефірі “1+1”— Дмитро Жмайло, співзасновник та заступник голови Українського центру безпеки та співпраці. Експерт проаналізував нову тактику ворога, будівництво російських «дронопортів» в Орловській області, розробку українських дронів-перехоплювачів зі штучним інтелектом, ситуацію з бронетехнікою на фронті та успішну операцію «Вівальді» на Лиманському напрямку.    

Дата публікації
Кількість переглядів
12

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