Ворог змінив тактику! Нова загроза для енергосистеми! Чи витримає Україна

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Почалися масовані удари РФ по українській енергетиці. Ворог застосовує новий тип реактивних дронів із кумулятивно-ріжучою бойовою частиною для перерізання ліній електропередач (ЛЕП). Чому звичайні безпілотники не справлялися з цим завданням і чим відповість Україна? В ефірі “1+1”— Дмитро Жмайло, співзасновник та заступник голови Українського центру безпеки та співпраці. Експерт проаналізував нову тактику ворога, будівництво російських «дронопортів» в Орловській області, розробку українських дронів-перехоплювачів зі штучним інтелектом, ситуацію з бронетехнікою на фронті та успішну операцію «Вівальді» на Лиманському напрямку.