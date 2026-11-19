Ворог змінив тактику! Реактивні дрони зі ШІ летять на захід України

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Реактивні шахеди, дрони з елементами штучного інтелекту і нова тактика ворога. Росіяни шукають засоби, як обійти українську протиповітряну оборону. А наші військові, як їх зупинити. Нині окупанти, не маючи успіхів на полі бою, зосереджуються на терорі цивільних і прагнуть залишИти українців без світла та тепла. Як підрозділи протиповітряної оборони оперативного командування "Захід" полюють на російські безпілотники і чим захищають небо - бачила кореспондентка ТСН Анна Махно.