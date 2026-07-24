"Вороги народу!" Правда про репресії спливає досі! Реабілітація жертв розтягнулася на десятиліття

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В очікуванні на відновлення історичної справедливості. 1900 справ жертв радянських репресій досі на розгляді у Національної комісії з реабілітації. Вона запрацювала 2019-го року, а до цього реабілітацією репресованих займалися прокуратура, суди та правоохоронці. Відтоді на розгляд комісії надійшло 6 тисяч справ від рідних так званих ворогів народу, з них понад 4 тисячі вже розглянуто. Чому реабілітація репресованих розтягнулася на десятиліття та чому це треба завершити зараз - тему досліджувала кореспондентка ТСН Валентина Доброта.