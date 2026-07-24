ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
6

"Вороги народу!" Правда про репресії спливає досі! Реабілітація жертв розтягнулася на десятиліття

"Вороги народу!" Правда про репресії спливає досі! Реабілітація жертв розтягнулася на десятиліття

"Вороги народу!" Правда про репресії спливає досі! Реабілітація жертв розтягнулася на десятиліття

В  очікуванні на відновлення історичної справедливості. 1900 справ жертв радянських репресій досі на розгляді у Національної комісії з реабілітації.  Вона запрацювала 2019-го року, а до цього реабілітацією репресованих займалися прокуратура, суди та правоохоронці. Відтоді на розгляд комісії надійшло 6 тисяч справ від рідних так званих ворогів народу, з них понад 4 тисячі вже розглянуто. Чому реабілітація репресованих розтягнулася на  десятиліття та чому це треба завершити зараз - тему досліджувала  кореспондентка ТСН Валентина Доброта.

Дата публікації
Кількість переглядів
6

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie