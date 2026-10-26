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ТСН у соціальних мережах

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Відео
Кількість переглядів
75

Воронеж у вогні після атаки 26 жовтня: наслідки зняли на відео

Воронеж у вогні після атаки 26 жовтня: наслідки зняли на відео

Воронеж у вогні після атаки 26 жовтня: наслідки зняли на відео

У ніч проти 26 жовтня російський Воронеж зазнав масованої атаки дронів. Під ударом опинилися стратегічний завод «Воронежсинтезкаучук», Воронезьке літакобудівне товариство, один із головних транспортних об'єктів міста — Північний міст. Або через роботу ППО, або через падіння уламків пошкоджено бізнес-центр «Галерея Чижова», ЖК «Урицький», автівки та житлові будинки. Місцева влада заявила про начебто збиття понад 110 безпілотників у регіоні. Влада також стверджує, що загинули двоє людей і 17 дістали поранення через падіння уламків на пасажирський поїзд.  

Дата публікації
Кількість переглядів
75

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