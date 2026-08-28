ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Відео
Кількість переглядів
4

Востаннє їх чули за 40 хв до трагедії! Доля українців у Непалі! Зв'язку немає!

Востаннє їх чули за 40 хв до трагедії! Доля українців у Непалі! Зв'язку немає!

Востаннє їх чули за 40 хв до трагедії! Доля українців у Непалі! Зв'язку немає!

Уже понад 500 жертв унаслідок повені в Непалі, пошуково-рятувальна операція триває. Ще майже 1000 людей станом на ранок вважаються зниклими безвісти, серед них і 56 українців, повідомили в пресслужбі МЗС України. Це 2 туристичні групи з 48 та 7 осіб, а також 1 українка у складі іноземної групи. Яка ситуація в зоні лиха зараз, чи є шанси на порятунок і чому цей регіон приваблює стільки мандрівників — розкаже Олена Чернякова.

Дата публікації
Кількість переглядів
4

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie