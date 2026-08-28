Востаннє їх чули за 40 хв до трагедії! Доля українців у Непалі! Зв'язку немає!

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Уже понад 500 жертв унаслідок повені в Непалі, пошуково-рятувальна операція триває. Ще майже 1000 людей станом на ранок вважаються зниклими безвісти, серед них і 56 українців, повідомили в пресслужбі МЗС України. Це 2 туристичні групи з 48 та 7 осіб, а також 1 українка у складі іноземної групи. Яка ситуація в зоні лиха зараз, чи є шанси на порятунок і чому цей регіон приваблює стільки мандрівників — розкаже Олена Чернякова.