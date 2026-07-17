Вперше! Ексклюзивні кадри обшуків екс-поліцейського Юрія Рибянського, що вкрав $400 000 і втік у ліс

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На що здатна людина заради 400 тисяч доларів? Колишній керівник слідчого підрозділу Дарницького райвідділу Києва Юрій Рибянський вирішив перевірити це на власному досвіді. У листопаді минулого року він зник разом із величезною сумою грошей, що були речовим доказом. ДБР знайшли втікача в лісах Рівненщини. Кореспондентка ТСН Мар’яна Бухан отримала ексклюзивне відео затримання та дізналася, які ще несподівані знахідки виявили під час обшуків. Подробиці справи, яку вже розглядає суд, дивіться у сюжеті ТСН.