Вперше побачите секретні вильоти українських пілотів по ворожих цілях! Ексклюзив ТСН.Тиждень

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Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко став першим журналістом став цивільного медіа, якому Повітряні Сили ЗСУ показали реальні бойові вильоти на так званому «аеродромі підскоку». У цьому ексклюзивному сюжеті ви дізнаєтесь, як українські пілоти адаптували французькі легкі винищувачі четвертого покоління Mirage 2000-5 для полювання за крилатими ракетами та швидкими реактивними дронами. Чому льотчики змушені йти на величезний ризик та збивати «шахеди» звичайною бортовою гарматою замість дорогих ракет класу «повітря-повітря»? Також на вас чекає унікальна історія одного з найкращих пілотів України Дениса Юдіна, який здійснив понад 400 бойових вильотів на радянському винищувачі Су-27, постійно маневруючи під щільною ворожою протиповітряною обороною та ухиляючись від ракет, що розривалися прямо під літаком.