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ТСН у соціальних мережах

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Все згоріло вщент… Жахлива ніч у столиці і не лише! Як поплатились ворогу?

Все згоріло вщент… Жахлива ніч у столиці і не лише! Як поплатились ворогу?

Все згоріло вщент… Жахлива ніч у столиці і не лише! Як поплатились ворогу?

Балістикою по українських містах атакував ворог цієї ночі. Іскандери, північнокорейські ракети та протикорабельні Онікси полетіли на Київ, Кременчук та Кривий Ріг. У столиці та області — шестеро потерпілих. У Києві зафіксовано пожежі та руйнування в Оболонському і Голосіївському районах. Знову постраждав книжкОвий ринок біля метро «Почайна». Про масштаби руйнувань — кореспондентка ТСН Олена Мацюцька. Але не залишили без відповіді і оскву, тепер російська столиця без «диких Ягід» — принаймні про це свідчить щоденний підсумок роботи Міноборони. У Росії знову палають склАди Вайлдберріз. Такі наслідки роботи «лютих» дронів. Як повідомляє мер Москви, їх летіло близько шести сотень.

Дата публікації
Кількість переглядів
16

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